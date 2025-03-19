«Встанет в офис и будет шмалять». Ожиганов — о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»

Капитан московского «Динамо» Игорь Ожиганов оценил возможное возвращение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в родной клуб после завершения контракта в НХЛ. Ранее Овечкин неоднократно заявлял, что не исключает своего возвращения в московское «Динамо» после истечения контракта с «Вашингтоном».

«Конечно, когда такие игроки возвращаются, даже для завершения карьеры, это огромный плюс для лиги. Люди будут ходить на Овечкина, ажиотаж будет во всей стране. Конечно, это будет знаковое событие. Даже в 40 лет он сможет навести шороху: встанет в свой офис и будет шмалять. Дай бог нам сыграть вместе», — цитирует Ожиганова «РИА Новости».