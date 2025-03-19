Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Встанет в офис и будет шмалять». Ожиганов — о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»

«Встанет в офис и будет шмалять». Ожиганов — о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»
Комментарии

Капитан московского «Динамо» Игорь Ожиганов оценил возможное возвращение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в родной клуб после завершения контракта в НХЛ. Ранее Овечкин неоднократно заявлял, что не исключает своего возвращения в московское «Динамо» после истечения контракта с «Вашингтоном».

«Конечно, когда такие игроки возвращаются, даже для завершения карьеры, это огромный плюс для лиги. Люди будут ходить на Овечкина, ажиотаж будет во всей стране. Конечно, это будет знаковое событие. Даже в 40 лет он сможет навести шороху: встанет в свой офис и будет шмалять. Дай бог нам сыграть вместе», — цитирует Ожиганова «РИА Новости».

Материалы по теме
Александр Овечкин допустил, что может вернуться в московское «Динамо» в 2026 году
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android