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ЦСКА — Локомотив, результат матча 19 марта, счет 1:3, КХЛ 2024-2025

ЦСКА уступил «Локомотиву» и потерпел третье поражение подряд в КХЛ
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Локомотивом». Победу одержали ярославцы со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 марта 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Каюмов, Сергеев) – 23:19 (5x4)     0:2 Полунин (Елесин, Рафиков) – 34:03 (5x5)     1:2 Гурьянов (Афанасьев, Исхаков) – 52:43 (5x5)     1:3 Иванов (Береглазов, Алексеев) – 56:43 (5x5)    

На 24-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин, которому ассистировали Артур Каюмов и Андрей Сергеев. Второй гол ярославская команда забила в середине второго периода — отличился Александр Полунин с передач Александра Елесина и Рушана Рафикова. В середине третьего периода счёт размочил форвард ЦСКА Денис Гурьянов. В конце третьего периода Георгий Иванов забросил ещё одну шайбу гостей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, ЦСКА проиграл третий матч подряд. Сезонная серия между ЦСКА и «Локомотивом» завершилась вничью 2-2.

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