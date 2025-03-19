«Хотелось бы, чтоб в плей-офф такого не было». Разин — об ошибках в матче с «Адмиралом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу по буллитам в результативном матче с «Адмиралом» (5:4).
«У нас были плохие отрезки, особенно во втором периоде. Расхлябанность привела ко второму и третьему голам. Хотелось бы, чтоб в плей-офф такого не было. С одной стороны, хорошо, что мы пропускаем такие голы сейчас. В плей-офф всё будет по-другому, и серий бросков там нет.
Когда вратарь весь в игре, как это было у «Адмирала», это всегда лучше, чем как получилось у Ильи Набокова в первом периоде. У него практически не было работы, но он пропустил гол. Во втором периоде он тоже, скажем так, не выручил. Хочется его не нервировать, а сделать так, чтобы он посидел, отдохнул. Тем более Саша Смолин и в прошлом сезоне вышел на последний матч и сразу вступил в игру. Сегодня промелькнула такая же мысль», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.
- 19 марта 2025
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