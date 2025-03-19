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«Хотелось бы, чтоб в плей-офф такого не было». Разин — об ошибках в матче с «Адмиралом»

«Хотелось бы, чтоб в плей-офф такого не было». Разин — об ошибках в матче с «Адмиралом»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу по буллитам в результативном матче с «Адмиралом» (5:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Гутик (Шулак, Шепелев) – 06:52 (5x5)     1:1 Силантьев (Джозефс) – 11:31 (4x5)     1:2 Сошников – 20:38 (5x5)     1:3 Шулак (Завгородний) – 21:19 (5x5)     2:3 Вовченко (Петунин, Канцеров) – 23:21 (5x4)     2:4 Старков (Гутик, Шэн) – 38:34 (5x5)     3:4 Пресс (Канцеров, Маклюков) – 40:17 (5x5)     4:4 Джозефс (Орехов, Петунин) – 50:47 (5x4)     5:4 Джонсон – 65:00    

«У нас были плохие отрезки, особенно во втором периоде. Расхлябанность привела ко второму и третьему голам. Хотелось бы, чтоб в плей-офф такого не было. С одной стороны, хорошо, что мы пропускаем такие голы сейчас. В плей-офф всё будет по-другому, и серий бросков там нет.

Когда вратарь весь в игре, как это было у «Адмирала», это всегда лучше, чем как получилось у Ильи Набокова в первом периоде. У него практически не было работы, но он пропустил гол. Во втором периоде он тоже, скажем так, не выручил. Хочется его не нервировать, а сделать так, чтобы он посидел, отдохнул. Тем более Саша Смолин и в прошлом сезоне вышел на последний матч и сразу вступил в игру. Сегодня промелькнула такая же мысль», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

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