Главный тренер «Адмирала» назвал плюсы в проигранном матче с «Металлургом»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев отметил хорошую игру в атаке хоккеистов дальневосточной команды в матче с «Металлургом» (4:5 Б) и рассказал, что на результат матча повлияли необязательные удаления.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Гутик (Шулак, Шепелев) – 06:52 (5x5) 1:1 Силантьев (Джозефс) – 11:31 (4x5) 1:2 Сошников – 20:38 (5x5) 1:3 Шулак (Завгородний) – 21:19 (5x5) 2:3 Вовченко (Петунин, Канцеров) – 23:21 (5x4) 2:4 Старков (Гутик, Шэн) – 38:34 (5x5) 3:4 Пресс (Канцеров, Маклюков) – 40:17 (5x5) 4:4 Джозефс (Орехов, Петунин) – 50:47 (5x4) 5:4 Джонсон – 65:00
«Мы показали хорошую игру в атаке, забили классные голы. После первого периода подправили некоторые вещи, начали их выполнять, перехватили инициативу. Нас немного подвели удаления. Поддались эмоциям. Два удаления в зоне атаки против такой команды, как «Металлург» — это чревато. Мы за это поплатились», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.
Заключительные матчи регулярного чемпионата «Адмирал» проведёт в гостях с «Нефтехимиком» 21 и 23 марта.
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