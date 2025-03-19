Главный тренер «Адмирала» назвал плюсы в проигранном матче с «Металлургом»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев отметил хорошую игру в атаке хоккеистов дальневосточной команды в матче с «Металлургом» (4:5 Б) и рассказал, что на результат матча повлияли необязательные удаления.

«Мы показали хорошую игру в атаке, забили классные голы. После первого периода подправили некоторые вещи, начали их выполнять, перехватили инициативу. Нас немного подвели удаления. Поддались эмоциям. Два удаления в зоне атаки против такой команды, как «Металлург» — это чревато. Мы за это поплатились», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

Заключительные матчи регулярного чемпионата «Адмирал» проведёт в гостях с «Нефтехимиком» 21 и 23 марта.