Илья Ковальчук поделился эмоциями от рекорда Артёма Дзюбы за сборную России

Хоккеист Илья Ковальчук поделился эмоциями от бомбардирского рекорда Артёма Дзюбы. 36-летний Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе сборной России. Форвард забил свой 31-й гол в футболке национальной команды в товарищеском матче с Гренадой.

«Комментарий по Дзюбе? Сейчас он выйдет и всё сам скажет. Но я очень рад за Артёма. Я только из‑за него приехал сюда», — цитирует Ковальчука «Матч ТВ».

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» прошёл товарищеский матч между сборными России и Гренады. Российская сборная одержала убедительную победу со счётом 5:0.