Илья Ковальчук поделился эмоциями от рекорда Артёма Дзюбы за сборную России
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Хоккеист Илья Ковальчук поделился эмоциями от бомбардирского рекорда Артёма Дзюбы. 36-летний Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе сборной России. Форвард забил свой 31-й гол в футболке национальной команды в товарищеском матче с Гренадой.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«Комментарий по Дзюбе? Сейчас он выйдет и всё сам скажет. Но я очень рад за Артёма. Я только из‑за него приехал сюда», — цитирует Ковальчука «Матч ТВ».
В Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» прошёл товарищеский матч между сборными России и Гренады. Российская сборная одержала убедительную победу со счётом 5:0.
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