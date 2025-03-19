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Илья Ковальчук поделился эмоциями от рекорда Артёма Дзюбы за сборную России

Илья Ковальчук поделился эмоциями от рекорда Артёма Дзюбы за сборную России
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Хоккеист Илья Ковальчук поделился эмоциями от бомбардирского рекорда Артёма Дзюбы. 36-летний Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе сборной России. Форвард забил свой 31-й гол в футболке национальной команды в товарищеском матче с Гренадой.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Комментарий по Дзюбе? Сейчас он выйдет и всё сам скажет. Но я очень рад за Артёма. Я только из‑за него приехал сюда», — цитирует Ковальчука «Матч ТВ».

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» прошёл товарищеский матч между сборными России и Гренады. Российская сборная одержала убедительную победу со счётом 5:0.

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