Никитин — о победе «Локомотива» над ЦСКА: плотная игра уровня плей-офф, то, что нужно

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) и заявил, что игра носила жёсткий характер с обилием силовой борьбы, как в матчах плей-офф.

«Плотная игра уровня плей-офф. То, что нужно получилось. Жёсткая игра, никто не уступал. Бут приболел, только начал тренироваться», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.

Благодаря этой победе ярославский «Локомотив» набрал 100 очков в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Напомним, ярославцы уже стали обладателями Кубка Континента за победу в регулярке КХЛ. Это первый подобный трофей в истории «Локомотива».