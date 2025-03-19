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Никитин — о победе «Локомотива» над ЦСКА: плотная игра уровня плей-офф, то, что нужно

Никитин — о победе «Локомотива» над ЦСКА: плотная игра уровня плей-офф, то, что нужно
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) и заявил, что игра носила жёсткий характер с обилием силовой борьбы, как в матчах плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 марта 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Каюмов, Сергеев) – 23:19 (5x4)     0:2 Полунин (Елесин, Рафиков) – 34:03 (5x5)     1:2 Гурьянов (Афанасьев, Исхаков) – 52:43 (5x5)     1:3 Иванов (Береглазов, Алексеев) – 56:43 (5x5)    

«Плотная игра уровня плей-офф. То, что нужно получилось. Жёсткая игра, никто не уступал. Бут приболел, только начал тренироваться», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.

Благодаря этой победе ярославский «Локомотив» набрал 100 очков в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Напомним, ярославцы уже стали обладателями Кубка Континента за победу в регулярке КХЛ. Это первый подобный трофей в истории «Локомотива».

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