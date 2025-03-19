«За «честно бились» двух очков не дают». Воробьёв — о поражении ЦСКА от «Локомотива»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв подвёл итоги матча с «Локомотивом», в котором армейская команда уступила со счётом 1:3 и набрала 12 штрафных минут против всего лишь двух у ярославской команды.

«За «честно бились» двух очков не дают. Мы много удалялись, сломали этим игру. Первый период был неплохим в нашем исполнении. Сложно играть против «Локомотива», когда он ведёт в счёте. Ключевым был гол, который мы пропустили в меньшинстве. Потом ещё пришло удаление. Повторюсь, мы честно бились, но соперники лучше реализовали свои шансы», — цитирует Воробьёва пресс-служба КХЛ.

Это поражения стало для армейцев третьим кряду.