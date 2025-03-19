«За «честно бились» двух очков не дают». Воробьёв — о поражении ЦСКА от «Локомотива»
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв подвёл итоги матча с «Локомотивом», в котором армейская команда уступила со счётом 1:3 и набрала 12 штрафных минут против всего лишь двух у ярославской команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 марта 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Каюмов, Сергеев) – 23:19 (5x4) 0:2 Полунин (Елесин, Рафиков) – 34:03 (5x5) 1:2 Гурьянов (Афанасьев, Исхаков) – 52:43 (5x5) 1:3 Иванов (Береглазов, Алексеев) – 56:43 (5x5)
«За «честно бились» двух очков не дают. Мы много удалялись, сломали этим игру. Первый период был неплохим в нашем исполнении. Сложно играть против «Локомотива», когда он ведёт в счёте. Ключевым был гол, который мы пропустили в меньшинстве. Потом ещё пришло удаление. Повторюсь, мы честно бились, но соперники лучше реализовали свои шансы», — цитирует Воробьёва пресс-служба КХЛ.
Это поражения стало для армейцев третьим кряду.
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