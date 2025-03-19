Результаты матчей КХЛ на 19 марта 2025 года
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Сегодня, 19 марта, прошли два матча регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Гутик (Шулак, Шепелев) – 06:52 (5x5) 1:1 Силантьев (Джозефс) – 11:31 (4x5) 1:2 Сошников – 20:38 (5x5) 1:3 Шулак (Завгородний) – 21:19 (5x5) 2:3 Вовченко (Петунин, Канцеров) – 23:21 (5x4) 2:4 Старков (Гутик, Шэн) – 38:34 (5x5) 3:4 Пресс (Канцеров, Маклюков) – 40:17 (5x5) 4:4 Джозефс (Орехов, Петунин) – 50:47 (5x4) 5:4 Джонсон – 65:00
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 марта 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Каюмов, Сергеев) – 23:19 (5x4) 0:2 Полунин (Елесин, Рафиков) – 34:03 (5x5) 1:2 Гурьянов (Афанасьев, Исхаков) – 52:43 (5x5) 1:3 Иванов (Береглазов, Алексеев) – 56:43 (5x5)
Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 100 очков в 67 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 89 очков после 66 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный «Спартак», набравший 83 очка.
Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 94 очка в 67 встречах. На втором месте располагается «Металлург», в активе которого 90 очков в 67 матчах. Тройку лучших замыкает уфимский «Салават Юлаев» с 89 очками в 66 играх.
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