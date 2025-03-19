Результаты матчей МХЛ на 19 марта 2025 года

Сегодня, 19 марта, прошли четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак», набравший 86 очков в 51 матче. На втором месте находится «СКА-1946». Армейцы набрали 84 очка после 51 встречи. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 74 очка.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Омские Ястребы», набравшие 81 очко за 51 игру. На втором месте находится «Ирбис» (80), на третьем — «Мамонты Югры» (78).