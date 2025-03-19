Результаты матчей МХЛ на 19 марта 2025 года
Поделиться
Сегодня, 19 марта, прошли четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 13:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Окончен
4 : 5
Б
МХК Спартак
Москва
1:0 Носачёв (Проскурин, Савушкин) – 11:33 (5x5) 1:1 Рябов (Лукьянцев) – 16:21 (4x4) 2:1 Савинов (Максимов) – 24:25 (5x5) 3:1 Рябыкин (Панин) – 25:04 (5x5) 3:2 Рябов (Варюшкин) – 30:32 (5x5) 3:3 Рябов (Марышев, Овчинников) – 43:51 (5x4) 3:4 Рябов (Варюшкин, Плесовских) – 49:00 (5x5) 4:4 Савинов (Рябыкин, Панин) – 52:39 (5x5) 4:5 Лукьянцев – 65:00
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 14:00 МСК
Омские Ястребы
Омск
Окончен
5 : 3
Авто
Екатеринбург
1:0 Власенко – 07:00 (5x5) 2:0 Малов (Власенко, Сысоев) – 09:05 (5x4) 2:1 Кузьмин (Белых, Куляш) – 29:36 (5x5) 2:2 Исаев (Пимин, Гашилов) – 34:35 (5x5) 2:3 Белых (Гамзаков, Головкин) – 36:44 (5x5) 3:3 Завадский (Голоднюк, Заикин) – 46:40 (5x5) 4:3 Власенко (Сысоев, Малов) – 49:54 (5x4) 5:3 Власенко – 59:05 (en)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 15:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Окончен
5 : 1
Стальные Лисы
Магнитогорск
1:0 Гусманов (Телегин, Шубин) – 01:58 (5x5) 1:1 Кушнарёв (Альшевский, Гончар) – 08:21 (5x5) 2:1 Кузнецов (Родионов, Шубин) – 08:37 (5x5) 3:1 Гусманов (Коваленко, Шакалов) – 19:43 (5x4) 4:1 Телегин (Подгузов) – 20:59 (4x4) 5:1 Телегин (Щеколдин) – 26:18 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо-Шинник
Бобруйск
Окончен
1 : 5
Красная Армия
Москва
0:1 Окунев (Матвейко, Юкин) – 06:04 (5x5) 0:2 Матвейко (Окунев) – 07:43 (5x5) 0:3 Майстренко (Окунев) – 23:14 (5x4) 0:4 Матвейко (Майстренко, Шуравин) – 26:49 (5x5) 1:4 Лахнов (Белкин, Маманович) – 31:18 (5x4) 1:5 Шуравин (Фролов, Паутов) – 51:07 (5x5)
В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак», набравший 86 очков в 51 матче. На втором месте находится «СКА-1946». Армейцы набрали 84 очка после 51 встречи. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 74 очка.
В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Омские Ястребы», набравшие 81 очко за 51 игру. На втором месте находится «Ирбис» (80), на третьем — «Мамонты Югры» (78).
Материалы по теме
Комментарии
- 19 марта 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:41
-
22:15
-
21:50
-
21:24
-
21:00
-
20:40
-
20:15
-
19:50
-
19:40
-
19:31
-
19:00
-
18:55
-
18:40
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:23
-
17:20
-
17:13
-
16:50
-
16:25
-
15:57
-
15:45
-
15:31
-
15:13
-
14:48
-
14:38
-
14:19