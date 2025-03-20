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Карнаухов надел джерси на голову, Ярош и Фрейз провели стердаун. Фото победы «Локомотива»

19 марта в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались команды ЦСКА и «Локомотив». Победу одержали ярославцы со счётом 3:1.

Лучшие кадры со встречи ЦСКА – «Локомотив» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

«Локомотив» открыл счёт только во втором периоде. На 24-й минуте в большинстве отличился нападающий Максим Берёзкин, которому ассистировали Артур Каюмов и Андрей Сергеев. Вторую шайбу на 35-й минуте забросил Александр Полунин с передач Александра Елесина и Рушана Рафикова. В третьей двадцатиминутке соперники обменялись голами. На шайбу форварда ЦСКА Дениса Гурьянова ответил ярославский нападающий Георгий Иванов.

ЦСКА проиграл третий матч подряд. Сезонная серия между армейским клубом и «Локомотивом» завершилась вничью 2-2.