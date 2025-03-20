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Генменеджер «Вашингтона» объяснил результативность Овечкина в нынешнем сезоне

Генменеджер «Вашингтона» объяснил результативность Овечкина в нынешнем сезоне
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался об игре российского нападающего Александра Овечкина в нынешнем сезоне.

«Чем лучше команда вокруг Овечкина, тем больше у него шансов забивать голы, на мой взгляд. Дело не только в уровне таланта его партнеров, но и в нашей способности организовывать для него выгодные игровые ситуации, в которых он сможет реализовывать моменты. Я думаю, что многое из того, что мы сделали прошлым летом, помогло в этом плане», — приводит слова Патрика New York Times.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 52 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 34 гола и сделал 22 результативных передачи.

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