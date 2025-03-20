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Тренер «Вашингтона» — о матче с «Детройтом»: показалось, что мы немного не в себе

Тренер «Вашингтона» — о матче с «Детройтом»: показалось, что мы немного не в себе
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (4:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Строум (Карлсон, Сандин) – 06:36     1:1 Ларкин (Шьяро) – 12:28     2:1 Дюбуа (Протас, Чикран) – 48:16     3:1 Уилсон (Протас, Фехервари) – 54:21     4:1 Макмайкл (Овечкин, Строум) – 55:27    

«Я думаю, обе команды создали хорошие моменты. Мне показалось, что мы немного не в себе, часто теряли шайбу – во всех трёх зонах, не только в атаке. При попытках выхода из нашей зоны у нас было несколько ошибок, которые привели к опасным моментам, но Томпсон был фантастическим сегодня. Мы просто продолжали работать, продолжали, продолжали… и нам нужен был кто-то, кто сделает решающий момент в третьем периоде. И Дюбуа вышел вперед, сделал важный шаг», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Филадельфией Флайерз». Матч состоится 21 марта, начало – 2:00 мск.

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