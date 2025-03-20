Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Торонто»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Торонто» забивали Остон Мэттьюс и Стивен Лоренц.

За «Колорадо» гол забил российский нападающий Валерий Ничушкин.

«Торонто» одержал вторую победу подряд. «Колорадо», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед подряд

В следующем матче регулярного чемпионата «Торонто» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Колорадо» сыграет с «Оттавой Сенаторз». Оба матча пройдут 21 марта.