Генменеджер «Вашингтона – об Овечкине: так 39-летние обычно не играют

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик оценил игру 39-летнего российского нападающего Александра Овечкина.

«Наша цель заключалась не в том, чтобы просто выпускать Овечкина на лёд и говорить: «Иди забивай». Нам нужно было создать вокруг него поддержку, которая позволит ему находиться в лучших условиях для взятия ворот. В конце концов, ему 39 лет, а он играет так, как 39-летние обычно не играют. Мы должны были это учитывать и строить команду вокруг него», — приводит слова Патрика New York Times.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 52 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 34 гола и сделал 22 результативных передачи.