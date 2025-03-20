«Вашингтон» повторил редчайшее достижение, отмеченное ранее лишь раз в истории клуба

Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:1, было зафиксировано редчайшее статистическое достижение в истории столичного клуба. Об этом сообщает пресс-служба «Вашингтона».
По данным источника, в этой встрече не было ни одного удаления у обеих команд. Это событие произошло всего лишь во второй раз за 50 лет существования «Кэпиталз», которые за это время провели 3947 матчей в регулярном чемпионате.
Предыдущий аналогичный случай имел место 6 марта 2014 года, когда «Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтоном» со счётом 3:0.
Напомним, «Вашингтон» на данный момент является единоличным лидером Восточной конференции и всей лиги по потерянным очкам. В активе команде Спенсера Карбери 98 очков после 68 матчей.
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