«Миннесота» всухую обыграла «Сиэтл» в матче НХЛ, Тренин очков не набрал

В ночь с 19 на 20 марта мск на льду «Эксел Энерджи-центра» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Миннесота Уайлд» и «Сиэтл Кракен», победу в котором со счётом 4:0 одержали хозяева.

В составе победителей голами в ворота «Сиэтла» отметились американские нападающие Райан Хартман, Мэтт Болди, на счету которого дубль, и шведский форвард Лиам Эгрен. Россиянин Яков Тренин в этой встрече результативными действиями не отметился.

«Миннесота» продолжит домашнюю серию и встретится с «Баффало Сэйбрз» 22 марта. «Сиэтл» продолжит выездную серию и сыграет с «Эдмонтон Ойлерз» 23 марта.