«Миннесота» всухую обыграла «Сиэтл» в матче НХЛ, Тренин очков не набрал
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В ночь с 19 на 20 марта мск на льду «Эксел Энерджи-центра» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Миннесота Уайлд» и «Сиэтл Кракен», победу в котором со счётом 4:0 одержали хозяева.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 0
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Хартман (Богосян, Хиностроза) – 02:47 2:0 Болди – 03:59 3:0 Эгрен (Годро, Нюквист) – 04:29 4:0 Болди (Богосян) – 58:23
В составе победителей голами в ворота «Сиэтла» отметились американские нападающие Райан Хартман, Мэтт Болди, на счету которого дубль, и шведский форвард Лиам Эгрен. Россиянин Яков Тренин в этой встрече результативными действиями не отметился.
«Миннесота» продолжит домашнюю серию и встретится с «Баффало Сэйбрз» 22 марта. «Сиэтл» продолжит выездную серию и сыграет с «Эдмонтон Ойлерз» 23 марта.
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