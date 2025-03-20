Ничушкин забил в третьем матче подряд, «Лейкерс» обыграли «Денвер». Главное к утру

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забил гол в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс», «Лос-Анджелес Лейкерс» без Леброна Джеймса обыграл «Денвер Наггетс» без Николы Йокича в матче НБА, нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба забил рекордный гол в товарищеском матче с национальной командой Гренады. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».