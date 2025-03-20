Ничушкин забил в третьем матче подряд, «Лейкерс» обыграли «Денвер». Главное к утру
Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забил гол в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс», «Лос-Анджелес Лейкерс» без Леброна Джеймса обыграл «Денвер Наггетс» без Николы Йокича в матче НБА, нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба забил рекордный гол в товарищеском матче с национальной командой Гренады. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Торонто».
- «Лейкерс» без Леброна Джеймса победили «Денвер» без Николы Йокича, у Луки Дончича 31 очко.
- Сборная России разгромила Гренаду в рекордном матче Артёма Дзюбы.
- «Челси» согласовал трансфер двух игроков «Спортинга» за € 74 млн — Фабрицио Романо.
- ЦСКА уступил «Локомотиву» и потерпел третье поражение подряд в КХЛ.
- Клебо выиграл спринт свободным стилем на Кубке мира в Таллине, Шаппа и Амундсен — вторые.
- Мирра Андреева повторила достижение Марии Шараповой 20-летней давности.
- Артём Дзюба — второй по голам в составе сборных СССР/России в истории, до Блохина 6 мячей.
- Надине Фендрих выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Таллине.
- Эрика Андреева уступила Элине Аванесян в первом круге «тысячника» в Майами.
- «Зенит» на последних секундах вырвал победу в матче с «Пари НН».
- Ник Кирьос выиграл первый матч с октября 2022 года.
- «Вашингтон» повторил редчайшее достижение, покорявшееся ранее лишь раз в истории клуба.
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