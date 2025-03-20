НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 20 марта

20 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Голом отметился российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин.

В ночь с 19 на 20 марта мск на льду «Эксел Энерджи-центра» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Миннесота Уайлд» и «Сиэтл Кракен», победу в котором со счётом 4:0 одержали хозяева.