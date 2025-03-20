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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 20 марта

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 20 марта
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20 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Голом отметился российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 20:28 (pp)     1:1 Ничушкин (Маккиннон, Макар) – 22:48 (pp)     2:1 Лоренц (Бенуа) – 42:53 (sh)    

В ночь с 19 на 20 марта мск на льду «Эксел Энерджи-центра» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Миннесота Уайлд» и «Сиэтл Кракен», победу в котором со счётом 4:0 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 0
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Хартман (Богосян, Хиностроза) – 02:47     2:0 Болди – 03:59     3:0 Эгрен (Годро, Нюквист) – 04:29     4:0 Болди (Богосян) – 58:23    
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