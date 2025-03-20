«Как мы играем на тренировках? На пиво!» Разин об отработке буллитов игроками «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что на тренировках игроки проводят буллитные серии, а призом за победу является пиво. Магнитогорская команда в серии буллитов обыграла «Адмирал» (5:4 Б).

— Джонсон и Джозефс с диким хладнокровием свои буллиты реализовали. Если по Джозефсу это как-то больше ожидается, он потехничней, что ли, парень, а тут Джонсон хороший бросок имеет. Можете раскрыть их секрет, как, по вашему мнению, им удаются такие стабильные буллиты?

— Секрет? Ну, секрета нет, я же уже говорил. Как мы играем на тренировках? На пиво! Вот, и всё-таки призовой фонд существует, и не я назначаю буллитёров. У команды соперников, да, нашего тренерского штаба, вот, и я был сильно удивлен, что они выставили Джозефса, и так вот он и стал буллитёром. Ну, пришлось пивом пожертвовать (смеётся). Джозефса, честно говоря, я не думал, что он хороший буллитёр, вот, тем более он у нас пришёл из «Лады», а «Лада» ужасно по буллитам играла в этом сезоне, но вот пиво купил команде. Зато выяснил, что Джозефс буллитёр, — цитирует Разина пресс-служба клуба.