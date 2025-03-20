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«Как мы играем на тренировках? На пиво!» Разин об отработке буллитов игроками «Металлурга»

«Как мы играем на тренировках? На пиво!» Разин об отработке буллитов игроками «Металлурга»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что на тренировках игроки проводят буллитные серии, а призом за победу является пиво. Магнитогорская команда в серии буллитов обыграла «Адмирал» (5:4 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Гутик (Шулак, Шепелев) – 06:52 (5x5)     1:1 Силантьев (Джозефс) – 11:31 (4x5)     1:2 Сошников – 20:38 (5x5)     1:3 Шулак (Завгородний) – 21:19 (5x5)     2:3 Вовченко (Петунин, Канцеров) – 23:21 (5x4)     2:4 Старков (Гутик, Шэн) – 38:34 (5x5)     3:4 Пресс (Канцеров, Маклюков) – 40:17 (5x5)     4:4 Джозефс (Орехов, Петунин) – 50:47 (5x4)     5:4 Джонсон – 65:00    

— Джонсон и Джозефс с диким хладнокровием свои буллиты реализовали. Если по Джозефсу это как-то больше ожидается, он потехничней, что ли, парень, а тут Джонсон хороший бросок имеет. Можете раскрыть их секрет, как, по вашему мнению, им удаются такие стабильные буллиты?
— Секрет? Ну, секрета нет, я же уже говорил. Как мы играем на тренировках? На пиво! Вот, и всё-таки призовой фонд существует, и не я назначаю буллитёров. У команды соперников, да, нашего тренерского штаба, вот, и я был сильно удивлен, что они выставили Джозефса, и так вот он и стал буллитёром. Ну, пришлось пивом пожертвовать (смеётся). Джозефса, честно говоря, я не думал, что он хороший буллитёр, вот, тем более он у нас пришёл из «Лады», а «Лада» ужасно по буллитам играла в этом сезоне, но вот пиво купил команде. Зато выяснил, что Джозефс буллитёр, — цитирует Разина пресс-служба клуба.

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