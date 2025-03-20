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«Торонто» забил победный гол благодаря рикошету от упавшего на лёд главного арбитра

«Торонто» забил победный гол благодаря рикошету от упавшего на лёд главного арбитра
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Победный гол «кленовых листьев» получился курьёзным из-за рикошета шайбы от главного судьи.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 20:28 (pp)     1:1 Ничушкин (Маккиннон, Макар) – 22:48 (pp)     2:1 Лоренц (Бенуа) – 42:53 (sh)    

В начале третьего периода игрок «Торонто» при игре в меньшинстве выбросил из зоны шайбу, которая попала в главного судью, поскользнувшегося в середине площадки и упавшего на лёд. Благодаря этому рикошету шайба оказалась перед синей линией зоны «Колорадо», где её подобрал форвард «Мэйпл Лифс» Стивен Лоренц и поразил дальний угол ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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