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«Уже готовился ехать на смену». Автор победного гола «Торонто» — о рикошете шайбы от судьи

«Уже готовился ехать на смену». Автор победного гола «Торонто» — о рикошете шайбы от судьи
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Стивен Лоренц прокомментировал свой курьёзный победный гол в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 20:28 (pp)     1:1 Ничушкин (Маккиннон, Макар) – 22:48 (pp)     2:1 Лоренц (Бенуа) – 42:53 (sh)    

В начале третьего периода игрок «Торонто» при игре в меньшинстве выбросил из зоны шайбу, которая попала в главного судью, поскользнувшегося в середине площадки и упавшего на лёд. Благодаря этому рикошету шайба оказалась перед синей линией зоны «Колорадо», где её подобрал Лоренц и поразил дальний угол ворот.

«Я не знаю, что случилось с судьёй. Я уже хотел ехать на смену, но потом увидел, что судья упал на лёд и шайба отскочила от него перед зоной соперника. Поэтому я подумал, что могу подхватить её», — цитирует Лоренца пресс-служба клуба.

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