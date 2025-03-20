«Уже готовился ехать на смену». Автор победного гола «Торонто» — о рикошете шайбы от судьи
Поделиться
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Стивен Лоренц прокомментировал свой курьёзный победный гол в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 20:28 (pp) 1:1 Ничушкин (Маккиннон, Макар) – 22:48 (pp) 2:1 Лоренц (Бенуа) – 42:53 (sh)
В начале третьего периода игрок «Торонто» при игре в меньшинстве выбросил из зоны шайбу, которая попала в главного судью, поскользнувшегося в середине площадки и упавшего на лёд. Благодаря этому рикошету шайба оказалась перед синей линией зоны «Колорадо», где её подобрал Лоренц и поразил дальний угол ворот.
«Я не знаю, что случилось с судьёй. Я уже хотел ехать на смену, но потом увидел, что судья упал на лёд и шайба отскочила от него перед зоной соперника. Поэтому я подумал, что могу подхватить её», — цитирует Лоренца пресс-служба клуба.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 марта 2025
-
12:25
-
12:00
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:35
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:11
-
08:10
-
08:00
-
07:39
-
06:59
-
06:23
-
04:51
-
04:40
-
01:59
-
01:39
- 19 марта 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:41
-
22:15