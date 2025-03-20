«Уже готовился ехать на смену». Автор победного гола «Торонто» — о рикошете шайбы от судьи

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Стивен Лоренц прокомментировал свой курьёзный победный гол в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:1).

В начале третьего периода игрок «Торонто» при игре в меньшинстве выбросил из зоны шайбу, которая попала в главного судью, поскользнувшегося в середине площадки и упавшего на лёд. Благодаря этому рикошету шайба оказалась перед синей линией зоны «Колорадо», где её подобрал Лоренц и поразил дальний угол ворот.

«Я не знаю, что случилось с судьёй. Я уже хотел ехать на смену, но потом увидел, что судья упал на лёд и шайба отскочила от него перед зоной соперника. Поэтому я подумал, что могу подхватить её», — цитирует Лоренца пресс-служба клуба.