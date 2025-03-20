Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов пропустит несколько недель из-за травмы

Защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов пропустит несколько недель из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба. Как ожидается, россиянин сможет вернуться до окончания регулярного сезона. «Пантерам» осталось провести 14 матчей до конца регулярного чемпионата.

Защитник получил травму верхней части тела в первом периоде матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4) после неловкого падения в нейтральной зоне. Он отыграл восемь смен общей продолжительностью шесть минут.

В этом сезоне Куликов набрал 13 (4+9) очков в 68 играх при среднем игровом времени 19.17. На счету россиянина 110 силовых приёмов и 70 заблокированных бросков.