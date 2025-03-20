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Защитник ЦСКА — о поражении от «Локомотива»: нам не хватает рабочих голов

Защитник ЦСКА — о поражении от «Локомотива»: нам не хватает рабочих голов
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Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков подвёл итоги матча с «Локомотивом» (1:3) и заявил, что армейской команде не хватает рабочих голов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 марта 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Каюмов, Сергеев) – 23:19 (5x4)     0:2 Полунин (Елесин, Рафиков) – 34:03 (5x5)     1:2 Гурьянов (Афанасьев, Исхаков) – 52:43 (5x5)     1:3 Иванов (Береглазов, Алексеев) – 56:43 (5x5)    

«Хорошая игра была. Показали нам моменты, которые надо подчистить перед плей-офф. Игра шла в обе стороны. Забей мы свои голы, всё могло поменяться. Ничего страшного, посмотрим, всё разберём, хороший тест. Пару матчей осталось до плей-офф, уже такая игра идёт соответствующая. Мы забили красивый гол, но соперник забил рабочие голы, а нам таких не хватает», — цитирует Саморукова пресс-служба армейского клуба.

Это поражение стало для ЦСКА третьим подряд. Армейцы проведут ещё два матча до конца регулярного чемпионата КХЛ.

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