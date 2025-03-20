Защитник ЦСКА — о поражении от «Локомотива»: нам не хватает рабочих голов

Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков подвёл итоги матча с «Локомотивом» (1:3) и заявил, что армейской команде не хватает рабочих голов.

«Хорошая игра была. Показали нам моменты, которые надо подчистить перед плей-офф. Игра шла в обе стороны. Забей мы свои голы, всё могло поменяться. Ничего страшного, посмотрим, всё разберём, хороший тест. Пару матчей осталось до плей-офф, уже такая игра идёт соответствующая. Мы забили красивый гол, но соперник забил рабочие голы, а нам таких не хватает», — цитирует Саморукова пресс-служба армейского клуба.

Это поражение стало для ЦСКА третьим подряд. Армейцы проведут ещё два матча до конца регулярного чемпионата КХЛ.