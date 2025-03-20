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Травмированные Свечников и Орлов могут принять участие в ближайшем матче «Каролины»

Травмированные Свечников и Орлов могут принять участие в ближайшем матче «Каролины»
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников тренировался в бесконтактной майке и может принять участие в ближайшем матче с «Сан-Хосе», сообщает пресс-служба клуба. Встреча пройдёт в ночь на 21 марта в Сан-Хосе.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Форвард пропустил последние три игры из-за травмы верхней части тела. Свечников катался с помощником тренера и принял участие в дополнительной тренировке. В этом сезоне на счету Свечникова 43 (18+25) очка в 63 играх.

Также защитник Дмитрий Орлов близок к возвращению в строй и может принять участие в матче с «акулами». Защитник пропустил пять игр из-за травмы верхней части тела. На счету Орлова 24 (4+20) очка в 62 играх.

По словам главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора, вопрос об участии россиян в матче будет решён в день игры.

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