Травмированные Свечников и Орлов могут принять участие в ближайшем матче «Каролины»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников тренировался в бесконтактной майке и может принять участие в ближайшем матче с «Сан-Хосе», сообщает пресс-служба клуба. Встреча пройдёт в ночь на 21 марта в Сан-Хосе.
Форвард пропустил последние три игры из-за травмы верхней части тела. Свечников катался с помощником тренера и принял участие в дополнительной тренировке. В этом сезоне на счету Свечникова 43 (18+25) очка в 63 играх.
Также защитник Дмитрий Орлов близок к возвращению в строй и может принять участие в матче с «акулами». Защитник пропустил пять игр из-за травмы верхней части тела. На счету Орлова 24 (4+20) очка в 62 играх.
По словам главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора, вопрос об участии россиян в матче будет решён в день игры.
- 20 марта 2025
-
11:20
-
11:00
-
10:35
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:11
-
08:10
-
08:00
-
07:39
-
06:59
-
06:23
-
04:51
-
04:40
-
01:59
-
01:39
- 19 марта 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:41
-
22:15
-
21:50
-
21:24
-
21:00