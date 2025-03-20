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«Сидел на диване с телефоном». Отец Фёдора Малыхина рассказал, как обнаружил сына мёртвым

«Сидел на диване с телефоном». Отец Фёдора Малыхина рассказал, как обнаружил сына мёртвым
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Отец умершего хоккеиста Фёдора Малыхина поделился подробностями трагического дня, когда он нашёл своего сына мёртвым в собственной квартире. По официальному заключению судмедэксперта, внезапная смерть наступила в результате остановки сердца.

«Мы с ним обычно созваниваемся каждый вечер, а тут одни сутки не было связи. Я поехал к Фёдору на квартиру и обнаружил его. Он сидел на диване расслабившись, голова закинута назад, ноги вытянуты. В левой руке был телефон, второй лежал рядом, они были разряжены, поэтому я и не дозвонился. Работал телевизор, в спальне было приоткрыто окно для проветривания, включён увлажнитель воздуха на ночь. Он был в шортах, готовился ко сну, всё было аккуратно. Результаты исследования пока не готовы, но, наверное, сердце, других вариантов нет», — цитирует Михаила Малыхина Ura.ru.

Похороны Малыхина пройдут 21 марта на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Церемония прощания начнётся в 11 часов по местному времени.

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