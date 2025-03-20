Кожевников — о возможном рекорде Овечкина: его наградят, когда он приедет в Россию

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин должен получить государственную награду за возможный рекорд по голам в НХЛ. На данный момент до установления нового рекорда россиянину осталось забросить восемь шайб.

«Конечно, приятно, что наш игрок, звезда, патриот устанавливает рекорд. Но он устанавливает его в НХЛ. Его, наверное, наградят, когда он закончит карьеру, приедет в Россию. Он любит свою родину.

Просто наградят его не сейчас, когда он ещё выступает в США. Я думаю, это будет государственная награда, деньги ему не нужны, заработал он достаточно и ещё будет зарабатывать. Он будет заниматься популяризацией хоккея, когда вернётся», — цитирует Кожевникова «Газета.Ru».