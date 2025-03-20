ЦСКА объявил о подписании нового контракта с вратарём Дмитрием Гамзиным

ЦСКА подписал новый контракт с вратарём Дмитрием Гамзиным. Как сообщает пресс-служба армейского клуба, новое соглашение рассчитано сроком на два сезона. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем подписании контракта.

Раннее в прессе появлялись слухи, что голкипер может отправиться продолжать карьеру в Северную Америку. Нынешнее соглашение действует до 31 мая 2025 года.

В текущем сезоне 21-летний голкипер провёл за армейский клуб 24 матча, в которых одержал семь побед с 92,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2.24. Всего в Континентальной хоккейной лиге Гамзин провёл 39 матчей, в которых одержал 16 побед с 93,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2.1.