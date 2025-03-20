Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 20 марта
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Сегодня, 20 марта, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 13-й тур
20 марта 2025, четверг. 10:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Авангард
Омск
1:0 Муравьёв (Горохов) – 07:44 (3x3) 2:0 Горохов (Муравьёв) – 07:58 (3x3) 3:0 Якупов (Четвериков) – 08:25 (3x3) 4:0 Горохов – 17:25 (3x3) 4:1 Будкаев (Чесалин) – 19:00 (3x3) 5:1 Муравьёв (Горохов) – 20:09 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 13-й тур
20 марта 2025, четверг. 10:50 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
Барыс
Астана
1:0 Горохов (Муравьёв) – 00:19 (3x3) 2:0 Якупов (Шакиров) – 01:37 (3x3) 2:1 Касенов – 05:32 2:2 Макеев (Мангисбаев) – 06:05 (3x3) 3:2 Мухин – 13:54 3:3 Касенов (Колесников) – 17:23 (3x3) 3:4 Корчагин (Касенов) – 20:50 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 13-й тур
20 марта 2025, четверг. 11:40 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Авангард
Омск
1:0 Зырянов (Романов) – 04:37 (3x3) 1:1 Макаров (Сторчак) – 05:33 (3x3) 2:1 Мишкин (Самсонов) – 09:31 (3x3) 2:2 Калашников (Фиськов) – 16:12 (3x3) 3:2 Рыжих (Гриценко) – 19:44 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 13-й тур
20 марта 2025, четверг. 12:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
6 : 4
Барыс
Астана
1:0 Елизаров (Зырянов) – 00:40 (3x3) 2:0 Зырянов (Елизаров) – 01:00 (3x3) 3:0 Мишкин (Самсонов) – 04:00 (3x3) 3:1 Макеев (Мангисбаев) – 09:56 (3x3) 3:2 Александров (Макеев) – 10:08 (3x3) 4:2 Зырянов (Гриценко) – 10:22 (3x3) 4:3 Александров (Филиппенко) – 10:59 (3x3) 4:4 Касенов (Колесников) – 18:15 (3x3) 5:4 Гриценко – 18:21 6:4 Зырянов (Елизаров) – 19:35 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
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