Фёдоров — о матче КХЛ и НХЛ: круто, если бы Трамп и Путин произвели стартовое вбрасывание

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира Сергей Фёдоров заявил, что хотел бы видеть, как президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп производят символическое вбрасывание в матче между российскими и американскими игроками НХЛ и КХЛ.

«Для меня оптимальным форматом является участие в таких матчах сборных КХЛ и НХЛ из американских игроков, сборной КХЛ из российских игроков, которые выступают за НХЛ, и лучших ребят из КХЛ. Но все это процесс переговоров, тем более что в НХЛ плей-офф начинается в 20-х числах апреля и закончится только в июне. Я думаю, контакты с НХЛ скоро будут налажены, если будет такая команда.

Надо сначала сделать первый шаг. Вторым шагом для всего мира, включая хоккейного, было бы участие президентов наших стран в церемонии вбрасывания перед игрой. Для меня это было бы круто», — цитирует Фёдорова ТАСС.