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Остон Мэттьюс вышел на второе место в истории «Торонто» по голам, открывшим счёт в матче

Остон Мэттьюс вышел на второе место в истории «Торонто» по голам, открывшим счёт в матче
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс открыл счёт в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:1). Это 65-й раз, когда американский форвард открывает счёт в матче. По этому показателю Мэттьюс вышел на второе место в клубной истории «Торонто».

НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 20:28 (pp)     1:1 Ничушкин (Маккиннон, Макар) – 22:48 (pp)     2:1 Лоренц (Бенуа) – 42:53 (sh)    

Мэттьюс догнал Дэйва Кеона по голам, открывшим счёт в матче. Рекордсменом «Лифс» является легендарный шведский нападающий Матс Сундин, 67 раз открывавший счёт в играх регулярок НХЛ.

Отметим, что рекод НХЛ по голам, открывавшим счёт принадлежит Александру Овечкину (147). На втором месте находится Яромир Ягр (135). Тройку замыкает Бретт Халл (131).

В 53 матчах текущего сезона Остон Мэттьюс набрал 61 очко — забросил 27 шайб и отдал 34 результативные передачи.

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