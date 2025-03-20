Остон Мэттьюс вышел на второе место в истории «Торонто» по голам, открывшим счёт в матче
Поделиться
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс открыл счёт в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:1). Это 65-й раз, когда американский форвард открывает счёт в матче. По этому показателю Мэттьюс вышел на второе место в клубной истории «Торонто».
НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 20:28 (pp) 1:1 Ничушкин (Маккиннон, Макар) – 22:48 (pp) 2:1 Лоренц (Бенуа) – 42:53 (sh)
Мэттьюс догнал Дэйва Кеона по голам, открывшим счёт в матче. Рекордсменом «Лифс» является легендарный шведский нападающий Матс Сундин, 67 раз открывавший счёт в играх регулярок НХЛ.
Отметим, что рекод НХЛ по голам, открывавшим счёт принадлежит Александру Овечкину (147). На втором месте находится Яромир Ягр (135). Тройку замыкает Бретт Халл (131).
В 53 матчах текущего сезона Остон Мэттьюс набрал 61 очко — забросил 27 шайб и отдал 34 результативные передачи.
Комментарии
- 20 марта 2025
-
14:31
-
14:05
-
13:36
-
13:25
-
12:50
-
12:25
-
12:00
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:35
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:11
-
08:10
-
08:00
-
07:39
-
06:59
-
06:23
-
04:51
-
04:40
-
01:59
-
01:39
- 19 марта 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40