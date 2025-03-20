Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» сыграет с «Северсталью» в специальной мятной форме, посвящённой легенде клуба

«Торпедо» сыграет с «Северсталью» в специальной мятной форме, посвящённой легенде клуба
Комментарии

«Торпедо» сыграет с «Северсталью» в специальной мятной форме, посвящённой легенде клуба — вратарю Виктору Коноваленко. 55 лет назад Виктор Сергеевич стал звездой чемпионата мира в Швеции.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дизайн полностью вдохновлён карьерой «Русского Медведя». На джерси с исторической литерой T можно разглядеть много деталей и отсылок. На рукавах изображены цитаты, посвящённые игре Виктора Коноваленко.

Коноваленко — вратарь сборной СССР и горьковского «Торпедо» (1956—1972), двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы.

В этом комплекте формы нижегородцы проведут матч с «Северсталью». Встреча состоится сегодня, 20 марта, в Нижнем Новгороде и начнётся в 19:30 мск.

Материалы по теме
В Нижегородской области хотят принять на новой арене матч между игроками КХЛ и НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android