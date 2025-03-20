«Торпедо» сыграет с «Северсталью» в специальной мятной форме, посвящённой легенде клуба

«Торпедо» сыграет с «Северсталью» в специальной мятной форме, посвящённой легенде клуба — вратарю Виктору Коноваленко. 55 лет назад Виктор Сергеевич стал звездой чемпионата мира в Швеции.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 марта 2025, четверг. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Дизайн полностью вдохновлён карьерой «Русского Медведя». На джерси с исторической литерой T можно разглядеть много деталей и отсылок. На рукавах изображены цитаты, посвящённые игре Виктора Коноваленко.

Коноваленко — вратарь сборной СССР и горьковского «Торпедо» (1956—1972), двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы.

В этом комплекте формы нижегородцы проведут матч с «Северсталью». Встреча состоится сегодня, 20 марта, в Нижнем Новгороде и начнётся в 19:30 мск.