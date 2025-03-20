Плющев — об игре «Ак Барса»: команда должна показывать другой результат

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил игру «Ак Барса» в текущем сезоне и спад казанской команды после перерыва на Матч звёзд КХЛ.

– Почему после перерыва на Матч звёзд» игра «Ак Барса» так просела? Первая половина чемпионата была более-менее уверенная, конечно. В феврале-марте катастрофа, которую пока исправить не удаётся.

– У «Ак Барса» достаточно добротный состав. Может, это их расслабило, типа как Бразилия в футболе: «вы забьёте сколько сможете – мы забьём сколько захотим». Но, к сожалению, действительно у них что-то разладилось. Где-то были моменты, на которые надо было заострить внимание. Я думаю, на игровую дисциплину и на внутреннюю дисциплину. По крайней мере, играть со смартфоном за пазухой – это ненормально.

Почему этого не предотвратили? В хоккее не бывает мелочей. Каждая деталь сильно влияет в том или ином плане. Что кому-то позволяется играть со смартфонами, а кому-то нет – это сразу отражается на других игроках. Поэтому есть какое-то недопонимание. Может быть, между игроками, может быть, между игроками и тренерами. Тем не менее команда должна показывать другой результат, а не такой хаотичный, который она показывает, — цитирует Плющева «ТИ-Спорт».

На данный момент «Ак Барс» занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ.