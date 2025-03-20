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Фетисов — о заявлениях Гашека: ему надо приехать в Россию, чтобы мы подлечили его

Фетисов — о заявлениях Гашека: ему надо приехать в Россию, чтобы мы подлечили его
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил о готовности вылечить бывшего чешского голкипера Доминика Гашека, который регулярно высказывался против участия россиян в международных турнирах.

«Ему надо приехать, чтобы мы подлечили его здесь, но у него денег нет. Все деньги потерял. А так в хорошую клинику положим, полечим. Раньше Гашека (чешский писатель и сатирик Ярослав Гашек. – Прим. «Чемпионата») мы воспринимали как крутого юмориста мировой литературы, а здесь появился такой Гашек, скорее всего, нездоровый», — цитируют Фетисова «Аргументы и факты».

Ранее Гашек назвал госизменой одобрение президентом США Дональдом Трампом идеи президента РФ Владимира Путина о проведении совместных матчей между российскими и американскими игроками КХЛ и НХЛ.

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