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Пресс-секретарь Белого дома США высказалась об идее проведения матчей игроков НХЛ и КХЛ

Пресс-секретарь Белого дома США высказалась об идее проведения матчей игроков НХЛ и КХЛ
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Пресс-секретарь Белого дома США Кэролайн Левитт прокомментировала идею о возможных встречах между российскими и американскими хоккеистами Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги.

«Сейчас США больше заинтересованы в заключении мирного соглашения [между Россией и Украиной], чем в планировании хоккейных матчей», — приводит слова Левитт The Guardian.

Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал инициативу президента России Владимира Путина организовать хоккейные встречи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ. Телефонный разговор между лидерами двух стран прошёл во вторник, 18 марта.

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