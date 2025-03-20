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Михаил Дегтярёв назвал три вопроса, которые нужно решить для организации игр КХЛ и НХЛ

Михаил Дегтярёв назвал три вопроса, которые нужно решить для организации игр КХЛ и НХЛ
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Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв назвал три вопроса, которые нужно решить для организации игр российских и американских хоккеистов КХЛ и НХЛ.

«Начинаем внутри прорабатывать [этот вопрос]. Надо понимать, что это очень тонкий лёд, кропотливая работа. И КХЛ сделает всё правильно и красиво. Но у нас немножко другая модель управления. В Америке НХЛ — это достаточно автономная организация, с которой будем выстраивать диалог.

Надо понимать, что есть три главных вопроса: календарь, составы, география. По календарю надо отталкиваться от игр плей-офф и в России, и в Америке. Составы — однозначно здесь надо понимать, это должны быть сборные России и США. Почему? Потому что наши ребята играют и в КХЛ, и в НХЛ, и без того же Александра Овечкина представить себе сборную России против американцев невозможно», — приводит слова Дегтярёва ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Соловьёв Live».

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