Михаил Дегтярёв назвал три вопроса, которые нужно решить для организации игр КХЛ и НХЛ

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв назвал три вопроса, которые нужно решить для организации игр российских и американских хоккеистов КХЛ и НХЛ.

«Начинаем внутри прорабатывать [этот вопрос]. Надо понимать, что это очень тонкий лёд, кропотливая работа. И КХЛ сделает всё правильно и красиво. Но у нас немножко другая модель управления. В Америке НХЛ — это достаточно автономная организация, с которой будем выстраивать диалог.

Надо понимать, что есть три главных вопроса: календарь, составы, география. По календарю надо отталкиваться от игр плей-офф и в России, и в Америке. Составы — однозначно здесь надо понимать, это должны быть сборные России и США. Почему? Потому что наши ребята играют и в КХЛ, и в НХЛ, и без того же Александра Овечкина представить себе сборную России против американцев невозможно», — приводит слова Дегтярёва ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Соловьёв Live».