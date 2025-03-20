Плющев: сейчас в «Авангарде» тренер — профессионал, а не дилетант, который крыльями машет

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о переменах в тренерском штабе «Авангарда» по ходу нынешнего сезона КХЛ. Напомним, канадский специалист Ги Буше сменил на посту главного тренера «ястребов» Сергея Звягина.

«То, что в Омске сделали в конце прошлого сезона и начале нынешнего, когда доверили команду неготовым людям – ни по психологии, ни по уровню технико-тактической работы, ни по мастерству… На фоне этой компании, которая завалила всю предсезонную работу, начало сезона, селекционную работу, любой тренер, разбирающийся в деталях даст результат. Я не говорю, что Буше — плохой специалист, но он пришёл на фоне разваленной команды, которая не знала, куда и в какую сторону бежать.

Возвратили всех игроков, от которых отказались. Вернули ребят, которых отдали в фармы или ещё куда-то. То есть практически восстановили тот состав, который был. И команда заиграла. Естественно, тренер поставил определённую технику, практические задачи.

Потому что всё-таки как-никак он профессиональный тренер, а не любитель-дилетант, который крыльями машет и считает, что так и должно быть. Поэтому здесь сравнивать нельзя», — приводит слова Плющева «ТИ-Спорт».