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Джош Ливо повторил рекорд Мозякина по голам за один регулярный чемпионат КХЛ

Джош Ливо повторил рекорд Мозякина по голам за один регулярный чемпионат КХЛ
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В Новосибирске проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местная «Сибирь» принимает уфимский «Салават Юлаев». Идёт второй период, счёт – 2:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
3-й период
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Ахияров (Яковлев, Климович) – 22:03 (5x5)     1:1 Цулыгин (Хмелевски, Ремпал) – 24:39 (5x5)     1:2 Ливо (Уилсон) – 36:50 (5x3)    

На 38-й минуте второго периода нападающий уфимского клуба Джош Ливо вывел «Салават Юлаев» вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Для канадского форварда эта шайба стала 48-й в сезоне. Ливо повторил рекорд Сергея Мозякина за регулярку КХЛ.

Также на счету Джоша теперь стало 78 очков в текущем сезоне — 48 голов и 30 результативных передач. Канадский нападающий на два очка отстаёт от рекорда уфимского клуба по результативным баллам за один регулярный чемпионат. Его установил форвард Александр Радулов, набравший 80 (20+60) очков в сезоне-2010/2011.

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