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Ковальчук собирается лететь в США, чтобы вживую увидеть, как Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Ковальчук собирается лететь в США, чтобы вживую увидеть, как Овечкин побьёт рекорд Гретцки
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Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук заявил, что планирует лететь в США, если российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вплотную приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Вы полетите на матчи Овечкина, если ему останется один‑два гола до рекорда Гретцки?
— Ну, конечно. Такое событие! Никто не верил, что это случится в нынешнем году. Но не будем забегать вперёд. Если в апреле станет что‑то намечаться, то я с удовольствием прилечу. Дорогого стоит вживую увидеть такой рекорд, — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

Отметим, 39-летний Овечкин забросил в НХЛ 887 шайб за профессиональную карьеру. До легендарного снайперского рекорда Гретцки осталось семь шайб.

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