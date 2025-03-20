Ковальчук собирается лететь в США, чтобы вживую увидеть, как Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук заявил, что планирует лететь в США, если российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вплотную приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Вы полетите на матчи Овечкина, если ему останется один‑два гола до рекорда Гретцки?

— Ну, конечно. Такое событие! Никто не верил, что это случится в нынешнем году. Но не будем забегать вперёд. Если в апреле станет что‑то намечаться, то я с удовольствием прилечу. Дорогого стоит вживую увидеть такой рекорд, — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

Отметим, 39-летний Овечкин забросил в НХЛ 887 шайб за профессиональную карьеру. До легендарного снайперского рекорда Гретцки осталось семь шайб.