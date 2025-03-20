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Защитник Никита Зайцев забросил дебютную шайбу за СКА и впервые за девять лет в КХЛ

В Екатеринбурге проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Автомобилист» принимает санкт-петербургский СКА. После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

На 14-й минуте первого периода защитник армейского клуба Никита Зайцев с передач Сергея Толчинского и Арсения Грицюка открыл счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Для 33-летнего Зайцева эта шайба стала дебютной за СКА. Кроме того, Никита забросил шайбу в КХЛ впервые с 11 апреля 2016 года. Тогда в игре финальной серии плей-офф защитник, выступающий за ЦСКА, забил гол в матче с «Металлургом» (3:2 ОТ).

Напомним, с 2016 по 2024 год защитник выступал в НХЛ.