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Защитник Никита Зайцев забросил дебютную шайбу за СКА и впервые за девять лет в КХЛ

Защитник Никита Зайцев забросил дебютную шайбу за СКА и впервые за девять лет в КХЛ
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В Екатеринбурге проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Автомобилист» принимает санкт-петербургский СКА. После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
2-й период
1 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зайцев (Толчинский, Грицюк) – 13:37 (5x5)     0:2 Хайруллин (Земчёнок, Алистров) – 22:48 (5x5)    

На 14-й минуте первого периода защитник армейского клуба Никита Зайцев с передач Сергея Толчинского и Арсения Грицюка открыл счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Для 33-летнего Зайцева эта шайба стала дебютной за СКА. Кроме того, Никита забросил шайбу в КХЛ впервые с 11 апреля 2016 года. Тогда в игре финальной серии плей-офф защитник, выступающий за ЦСКА, забил гол в матче с «Металлургом» (3:2 ОТ).

Напомним, с 2016 по 2024 год защитник выступал в НХЛ.

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