«Салават Юлаев» одолел в гостях «Сибирь» и одержал третью победу подряд

В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
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В первом периоде команды голов не забили.
В начале второй двадцатиминутки Тимур Ахияров с передач Алексея Яковлева и Ивана Климовича открыл счёт в матче. На пятой минуте периода Ярослав Цулыгин с передач Александра Хмелевски и Шелдона Ремпала восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Джош Ливо с передачи Скотта Уилсона вывел гостей вперёд. Для канадского форварда эта шайба стала 48-й в сезоне. Ливо повторил рекорд Сергея Мозякина за регулярку КХЛ.
В конце третьего периода Шелдон Ремпал установил окончательный счёт во встрече.
- 20 марта 2025
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