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Сибирь — Салават Юлаев, результат матча 20 марта 2024, счет 1:3, КХЛ 2024-2025

«Салават Юлаев» одолел в гостях «Сибирь» и одержал третью победу подряд
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В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Ахияров (Яковлев, Климович) – 22:03 (5x5)     1:1 Цулыгин (Хмелевски, Ремпал) – 24:39 (5x5)     1:2 Ливо (Уилсон) – 36:50 (5x3)     1:3 Ремпал (Цулыгин) – 59:59 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде команды голов не забили.

В начале второй двадцатиминутки Тимур Ахияров с передач Алексея Яковлева и Ивана Климовича открыл счёт в матче. На пятой минуте периода Ярослав Цулыгин с передач Александра Хмелевски и Шелдона Ремпала восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Джош Ливо с передачи Скотта Уилсона вывел гостей вперёд. Для канадского форварда эта шайба стала 48-й в сезоне. Ливо повторил рекорд Сергея Мозякина за регулярку КХЛ.

В конце третьего периода Шелдон Ремпал установил окончательный счёт во встрече.

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