Максим Сушинский назвал тройку лучших игроков СКА в XXI веке

Чемпион мира и бывший нападающий СКА Максим Сушинский назвал тройку лучших игроков армейского клуба в XXI веке.

– Сушинский, Максим Соколов и Александр Барабанов. Мы говорим о людях, которые долго играли за СКА, а не два-три года.

– Кто, на ваш взгляд, лучший легионер в истории петербургского клуба?

— Петр Чаянек, наверное. Патрик Торесен ещё, в принципе, но поставлю Чаянека.

– Какой игрок в нынешнем составе СКА выделяется больше остальных?

– Никто. Кузнецов, может быть, только, — приводит слова Сушинского «Спорт день за днём».

В нынешнем сезоне армейцы занимают седьмое место в Западной конференции КХЛ.