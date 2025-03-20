Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Максим Сушинский назвал тройку лучших игроков СКА в XXI веке

Максим Сушинский назвал тройку лучших игроков СКА в XXI веке
Комментарии

Чемпион мира и бывший нападающий СКА Максим Сушинский назвал тройку лучших игроков армейского клуба в XXI веке.

– Сушинский, Максим Соколов и Александр Барабанов. Мы говорим о людях, которые долго играли за СКА, а не два-три года.

– Кто, на ваш взгляд, лучший легионер в истории петербургского клуба?
— Петр Чаянек, наверное. Патрик Торесен ещё, в принципе, но поставлю Чаянека.

– Какой игрок в нынешнем составе СКА выделяется больше остальных?
– Никто. Кузнецов, может быть, только, — приводит слова Сушинского «Спорт день за днём».

В нынешнем сезоне армейцы занимают седьмое место в Западной конференции КХЛ.

Материалы по теме
Роман Ротенберг рассказал, поддерживает ли контакт с Павлом Дацюком
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android