«Он больше никогда не забьёт мне». Иван Федотов — о пропущенной шайбе от Овечкина

Российский вратарь «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов высказался о противостоянии с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в НХЛ.

«Он забил мне только один гол. Мы играли в октябре, но там был гол в пустые ворота. Второй раз я играл против Овечкина не так давно, и он забил. Я это помню.

Я обещаю вам, он больше никогда не забьёт мне. Забросил один раз, и этого достаточно. Не больше (улыбается)», — приводит слова Федотова The Philadelphia Inquirer.

Напомним, в ближайшем матче Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Игра состоится 21 марта и начнётся в 2:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2