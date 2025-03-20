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«Он больше никогда не забьёт мне». Иван Федотов — о пропущенной шайбе от Овечкина

«Он больше никогда не забьёт мне». Иван Федотов — о пропущенной шайбе от Овечкина
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Российский вратарь «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов высказался о противостоянии с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в НХЛ.

«Он забил мне только один гол. Мы играли в октябре, но там был гол в пустые ворота. Второй раз я играл против Овечкина не так давно, и он забил. Я это помню.

Я обещаю вам, он больше никогда не забьёт мне. Забросил один раз, и этого достаточно. Не больше (улыбается)», — приводит слова Федотова The Philadelphia Inquirer.

Напомним, в ближайшем матче Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Игра состоится 21 марта и начнётся в 2:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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