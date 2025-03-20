Козлов — о победе над «Сибирью»: Самонов в концовке сделал ключевой сейв

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал гостевую победу над «Сибирью» (3:1).

«Хороший матч, обе команды были заряжены, никто не хотел проигрывать. Было много единоборств, борьбы в начале матча, стычки – Панин с Андреоффом. Были эмоции. Очень хорошо, что здорово сыграли в меньшинстве, мы очень хорошо знаем сильные стороны «Сибири». Самонов в концовке сделал ключевой сейв, когда они поменяли вратаря», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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Напомним, во встрече форвард уфимского клуба Джош Ливо повторил рекорд Сергея Мозякина по голам за регулярку КХЛ.