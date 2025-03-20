Козлов — о победе над «Сибирью»: Самонов в концовке сделал ключевой сейв
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал гостевую победу над «Сибирью» (3:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Ахияров (Яковлев, Климович) – 22:03 (5x5) 1:1 Цулыгин (Хмелевски, Ремпал) – 24:39 (5x5) 1:2 Ливо (Уилсон) – 36:50 (5x3) 1:3 Ремпал (Цулыгин) – 59:59 (en)
«Хороший матч, обе команды были заряжены, никто не хотел проигрывать. Было много единоборств, борьбы в начале матча, стычки – Панин с Андреоффом. Были эмоции. Очень хорошо, что здорово сыграли в меньшинстве, мы очень хорошо знаем сильные стороны «Сибири». Самонов в концовке сделал ключевой сейв, когда они поменяли вратаря», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, во встрече форвард уфимского клуба Джош Ливо повторил рекорд Сергея Мозякина по голам за регулярку КХЛ.
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