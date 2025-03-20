Виктор Козлов отреагировал на повторение снайперского рекорда Мозякина Джошем Ливо

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы над «Сибирью» (3:1) оценил повторение рекорда Сергея Мозякина по голам в регулярках КХЛ Джошем Ливо (48 шайб).

— Ливо повторил рекорд Мозякина, для команды это что-то значит или это просто цифры?

— Это не просто цифры, это рекорд, который держался какое-то время, теперь неизвестно, когда он будет побит, мы все рады за Джоша. Ребята стараются ему помочь, это престижно и почётно, тем более для самого лучшего нашего бомбардира.

— Он ещё не побит.

— Ну какая разница, есть к чему стремиться, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.