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Виктор Козлов отреагировал на повторение снайперского рекорда Мозякина Джошем Ливо

Виктор Козлов отреагировал на повторение снайперского рекорда Мозякина Джошем Ливо
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы над «Сибирью» (3:1) оценил повторение рекорда Сергея Мозякина по голам в регулярках КХЛ Джошем Ливо (48 шайб).

— Ливо повторил рекорд Мозякина, для команды это что-то значит или это просто цифры?
— Это не просто цифры, это рекорд, который держался какое-то время, теперь неизвестно, когда он будет побит, мы все рады за Джоша. Ребята стараются ему помочь, это престижно и почётно, тем более для самого лучшего нашего бомбардира.

— Он ещё не побит.
— Ну какая разница, есть к чему стремиться, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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Комментарии
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