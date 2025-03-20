«Молодёжь порадовала». Главный тренер «Сибири» — о поражении от «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал домашнее поражение от уфимского «Салавата Юлаева» (1:3).

«Неплохой матч в формате «5 на 5», во втором периоде подвела дисциплина, которая решила исход встречи. Тем не менее было хорошее движение, ребята показали самоотверженность, выглядели довольно неплохо, молодёжь порадовала. По такой игре не имели права давать поиграть «3 на 5», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Отметим, что «Сибири» осталось провести один матч в регулярном чемпионате. В субботу, 22 марта, новосибирский клуб примет казанский «Ак Барс».