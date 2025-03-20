Козлов заявил, что «Салават Юлаев» поможет Джошу Ливо побить снайперский рекорд Мозякина

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы над «Сибирью» (3:1) заявил, что уфимский клуб поможет форварду Джошу Ливо побить снайперский рекорд Сергея Мозякина в КХЛ.

— Будут ли на Ливо играть в матче с «Барысом»?

— Мы бы хотели, чтобы он его побил, мы ему поможем, но хотелось, чтобы команды играла правильно и на победу, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, в сегодняшнем матче Ливо забросил 48-ю шайбу в сезоне и повторил рекорд Сергея Мозякина в КХЛ.Также на счету Джоша теперь стало 78 очков в текущем сезоне — 48 голов и 30 результативных передач. Канадский нападающий на два очка отстаёт от рекорда уфимского клуба по результативным баллам за один регулярный чемпионат. Его установил форвард Александр Радулов, набравший 80 (20+60) очков в сезоне-2010/2011.