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Наиль Якупов стал рекордсменом КХЛ по количеству проведённых матчей в регулярке

Наиль Якупов стал рекордсменом КХЛ по количеству проведённых матчей в регулярке
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В эти минуты в Балашихе проходит матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимает на своём льду «Авангард». Идёт первый период, счёт не открыт — 0:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Перерыв
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Буше (Ткачёв, Окулов) – 04:33 (5x4)     1:1 Барак (Бучельников, Чивилёв) – 06:07     1:2 Чистяков (Якупов) – 16:18 (5x5)    

Для нападающего омского клуба Наиля Якупова эта встреча стала 69-й в нынешнем сезоне. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, форвард стал рекордсменом КХЛ по количеству проведённых матчей в регулярке.

Напомним, Якупов начинал сезон в «Куньлунь Ред Стар», где сыграл 27 встреч, в стане «Авангарда» на его счету 42 игры (с учётом сегодняшней). Ранее в 68 матчах Наиль забросил 23 шайбы и отдал 24 результативные передачи.

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