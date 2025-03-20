Наиль Якупов стал рекордсменом КХЛ по количеству проведённых матчей в регулярке

В эти минуты в Балашихе проходит матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимает на своём льду «Авангард». Идёт первый период, счёт не открыт — 0:0.

Для нападающего омского клуба Наиля Якупова эта встреча стала 69-й в нынешнем сезоне. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, форвард стал рекордсменом КХЛ по количеству проведённых матчей в регулярке.

Напомним, Якупов начинал сезон в «Куньлунь Ред Стар», где сыграл 27 встреч, в стане «Авангарда» на его счету 42 игры (с учётом сегодняшней). Ранее в 68 матчах Наиль забросил 23 шайбы и отдал 24 результативные передачи.