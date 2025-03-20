Наиль Якупов стал рекордсменом КХЛ по количеству проведённых матчей в регулярке
Поделиться
В эти минуты в Балашихе проходит матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимает на своём льду «Авангард». Идёт первый период, счёт не открыт — 0:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Перерыв
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Буше (Ткачёв, Окулов) – 04:33 (5x4) 1:1 Барак (Бучельников, Чивилёв) – 06:07 1:2 Чистяков (Якупов) – 16:18 (5x5)
Для нападающего омского клуба Наиля Якупова эта встреча стала 69-й в нынешнем сезоне. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, форвард стал рекордсменом КХЛ по количеству проведённых матчей в регулярке.
Напомним, Якупов начинал сезон в «Куньлунь Ред Стар», где сыграл 27 встреч, в стане «Авангарда» на его счету 42 игры (с учётом сегодняшней). Ранее в 68 матчах Наиль забросил 23 шайбы и отдал 24 результативные передачи.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 марта 2025
-
19:44
-
19:42
-
19:29
-
19:13
-
19:01
-
18:47
-
18:29
-
18:27
-
18:23
-
18:20
-
18:16
-
18:12
-
18:00
-
17:45
-
17:32
-
17:14
-
16:53
-
16:30
-
16:12
-
15:50
-
15:30
-
14:55
-
14:31
-
14:05
-
13:36
-
13:25
-
12:50
-
12:25
-
12:00
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:35
-
10:20
-
10:10