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Константин Окулов: не понимаю, почему кто-то считает, что я не хочу жить в Омске

Константин Окулов: не понимаю, почему кто-то считает, что я не хочу жить в Омске
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Нападающий «Авангарда» Константин Окулов отреагировал на слухи, что якобы он с семьёй привык жить в Москве и не желает оставаться в Омске.

— В СМИ и соцсетях ходили слухи о вашем и вашей семьи якобы нежелании любой ценой оставаться в Омске после многих лет жизни в Москве, что продление контракта с «Авангардом» возможно, только если не найдутся варианты лучше по зарплате и амбициям клуба.
— Я читал об этом. И не до конца понимаю, почему кто-то считает, что я или моя супруга так прям привыкли к Москве, чтобы не хотеть жить в Омске. Мы вообще сами из Новосибирска родом, я там играл до 22 лет за «Сибирь». Это рядом с Омском, поэтому слухи были странные.

Мы с семьёй каждое лето с удовольствием проводим по три-четыре недели в Новосибирске. Да, понимаю, что мы долго жили в Москве, но и в тот период, и по сей день любим возвращаться домой. Поэтому, когда переехали в соседний с Новосибирском Омск, было странно читать комментарии, что якобы я или моя супруга не хотим оставаться в городе (улыбается). Самое удивительное, что моя жена как раз была одной из первых, кто мне говорил, что надо продлевать контракт. Она говорила: «Ты здесь хорошо играешь, набираешь очки, тебе доверяют, поэтому не надо ничего выдумывать, — приводят слова Окулова «Известия».

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