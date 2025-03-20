«Автомобилист» отыгрался в конце третьего периода и победил СКА по буллитам

В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев по буллитам – 3:2 Б.
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На 14-й минуте первого периода Никита Зайцев с передач Сергея Толчинского и Арсения Грицюка открыл счёт во встрече.
На третьей минуте второго периода Марат Хайруллин с передач Артёма Земчёнка и Владимира Алистрова удвоил преимущество гостей. На восьмой минуте второго периода Артём Каштанов с передач Данила Романцева и Максима Осипова забросил первую шайбу «Автомобилиста» во встрече.
За полторы минуты до конца третьего периода Брукс Мэйсек сделал счёт равным.
В серии буллитов лучше оказались хозяева льда.
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