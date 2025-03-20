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Автомобилист — СКА, результат матча 20 марта 2024, счет 3:2 Б, КХЛ 2024-2025

«Автомобилист» отыгрался в конце третьего периода и победил СКА по буллитам
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В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев по буллитам – 3:2 Б.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зайцев (Толчинский, Грицюк) – 13:37 (5x5)     0:2 Хайруллин (Земчёнок, Алистров) – 22:48 (5x5)     1:2 Каштанов (Романцев) – 27:08 (5x5)     2:2 Мэйсек – 58:17 (5x5)     3:2 Кизимов – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 14-й минуте первого периода Никита Зайцев с передач Сергея Толчинского и Арсения Грицюка открыл счёт во встрече.

На третьей минуте второго периода Марат Хайруллин с передач Артёма Земчёнка и Владимира Алистрова удвоил преимущество гостей. На восьмой минуте второго периода Артём Каштанов с передач Данила Романцева и Максима Осипова забросил первую шайбу «Автомобилиста» во встрече.

За полторы минуты до конца третьего периода Брукс Мэйсек сделал счёт равным.

В серии буллитов лучше оказались хозяева льда.

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