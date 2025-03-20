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Нападающий «Салавата Юлаева» Ливо высказался о повторении снайперского рекорда Мозякина

Нападающий «Салавата Юлаева» Ливо высказался о повторении снайперского рекорда Мозякина
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Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо после победного матча с «Сибирью» (3:1) и высказался о повторении снайперского рекорда Сергея Мозякина в КХЛ (48 шайб).

– Каково повторить рекорд Сергея Мозякина по голам в сезоне?
– Во-первых, мы играли против сильного соперника. Хочу поблагодарить партнёров, которые мне сегодня помогали и создавали возможности для гола. Что до рекорда Мозякина, остался один гол и один матч, так что посмотрим.

– Будет ли матч с «Барысом» посвящён тому, чтобы вы побили рекорд?
– Я думаю, ключевое – добиться нужного нам результата, потому что в турнирной таблице очень большая плотность. Если будет возможность, постараюсь больше бросать, чтобы рекорд был за мной, потому что это очень важная часть карьеры.

– Видели ли игру Мозякина?
– На самом деле нет, но я знаю, что он большая легенда «Металлурга». Я считаю, что очень здорово, что в КХЛ есть такие рекордсмены. Несмотря на то, что я не видел его игру лично, я слышал много хорошего, как он выступал. Думаю, будет очень здорово, если получится побить рекорд, — цитирует Ливо сайт «Салавата Юлаева».

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